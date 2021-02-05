Балашиха Московской области возглавила рейтинг городов России по росту цен на вторичном рынке недвижимости с января 2020 года по январь 2021-го. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. рублей за 1 кв. м до 112,2 тыс. Такие данные со ссылкой на рейтинг, составленный аналитической компанией SRG, приводит РБК .

На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020-го квартира в Северной столице в среднем стоила 116,7 тыс. рублей за 1 кв. м, а в январе 2021-го — уже 141,1 тыс. Годовой прирост цен на жилье — 20,93%.

Третье место занял Сочи (плюс 18,41%). Квартиры здесь подорожали со 106,1 тыс. рублей за 1 кв. м в 2020-м до 125,78 тыс. в 2021-м.

В пятерку также вошли Калининград (плюс 18,37%) и Москва (плюс 16,93%). В российской столице год назад вторичное жилье стоило в среднем 204,6 тыс. за «квадрат», а в январе 2021-го — 239,2 тыс. рублей. При этом в конце прошлого года в Москве был зафиксирован рекордный спрос на вторичное жилье: в IV квартале 2020-го было заключено 55,6 тыс. сделок. Эта цифра — максимум за всю историю подобной статистики и на треть больше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Среди городов с минимальным приростом цен на жилье в 2020 году — Ростов-на-Дону (плюс 4,34%), Тольятти (плюс 4,18%), Астрахань (плюс 4,04%), Магнитогорск (плюс 3,87%) и Самара (плюс 3,74%).



SRG с 2012 года собирает данные по рынку недвижимости России на основе big data и технологий машинного обучения. Для анализа берутся очищенные данные по предложениям и стоимости квадратного метра на самых популярных площадках страны. Точность обеспечивается за счет постоянного обогащения данных, кросс-проверки и индекса достоверности. Робот убирает фрод и сомнительные объекты. Методика основана на медианном методе расчета, что позволяет исключить резкие отклонения цены: в выборке остаются только репрезентативные значения для группы.