Заубер Банк выпустил мобильное приложение банк-клиента для юридических лиц. Мобильный банк работает на iPhone, iPad, смартфонах и планшетах на базе Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиент может просматривать остаток по счету; отправлять платежи и создавать платежные поручения на основе уже совершенных; получать выписки, сохранять их, а также пересылать адресату с помощью мессенджеров. В приложении доступны новости банка, информация об отделениях и банкоматах. Клиент может отправить обращение в банк с помощью мобильного телефона», — говорится в релизе.

В финучреждении отмечают, что в Заубер Банке можно открыть расчетный счет для юридических лиц бесплатно и пользоваться услугами банка в любом удобном месте.