В Екатеринбурге завершено расследование в отношении бывшей сотрудницы микрокредитной организации, обманувшей более 350 человек на 40 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«В Свердловской области сотрудниками УМВД России по г. Екатеринбургу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней бывшей сотрудницы микрокредитной организации, обвиняемой в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — говорится в сообщении ведомства.



Установлено, что с мая 2018 года по ноябрь 2019-го женщина 1986 года рождения, работая финансовым консультантом в кредитной организации, находила граждан, которых убеждала за приличное вознаграждение оформить на свое имя кредит. При этом женщина уверяла, что возвращать основной долг и проценты она будет сама. Фигурантка действовала по принципу финансовой пирамиды — погашала кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Часть полученных кредитных денег она тратила на свои нужды. Таким способом обвиняемая обманула 353 человека.

Кроме того, на счету злоумышленницы обман 27 граждан, которых она сделала должниками по кредитам. Потерпевшие даже не подозревали о том, что на них оформлены займы. По версии следствия, злоумышленница воспользовалась имеющимися у нее копиями их паспортов. Еще четыре клиента финансовой организации, где работала обвиняемая, пострадали, когда желали погасить личный заем. Аферистка похитила с их банковских счетов денежные средства и направила на погашение своих долговых обязательств.

«Всего от противоправных действий теперь уже бывшего финансового консультанта пострадали 384 человека, которым причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей», — уточнили в МВД.

Женщина ранее уже была судима за совершение мошеннических действий и в 2009 году приговорена к пяти годам лишения свободы.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.