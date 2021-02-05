Оно достигло 184,3 млрд долларов.
Суммарная стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, за неделю выросла на 11,5 млрд долларов, сообщает Forbes.
Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло 184,3 млрд долларов. Курс акций Tesla повысился на этой неделе на 7,4%. По итогам торговой сессии в США в пятницу стоимость ценных бумаг достигла 852,23 доллара.
Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска в 203 млрд долларов. Основной причиной увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас превышает 800 млрд.
Как отмечает Forbes, Маск занимает первое место в списке десяти крупных предпринимателей из числа самых богатых людей мира, которые получили наибольшую прибыль в течение недели. Она оценивается суммарно в 74 млрд долларов. На втором месте в данном перечне — основатель китайской платформы онлайн-коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Его состояние увеличилось за отчетный период на 10,7 млрд долларов в свете роста популярности платформы.
В указанный список вошли также основатели американской корпорации Google, которая сейчас является частью холдинга Alphabet, Сергей Брин и Ларри Пейдж. Первый стал богаче на 10,4 млрд долларов, второй — на 10 млрд. Alphabet ранее на этой неделе представила корпоративную отчетность, которую инвесторы оценили положительно. Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса, согласно оценкам Forbes, выросло на 7,7 млрд долларов, до 194,7 млрд.
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