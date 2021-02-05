Траты россиян на розничные товары и услуги в январе выросли на 23% по сравнению с январем прошлого года и достигли 200 млрд рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.



Бум спроса россиян на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился в январе. По данным эквайринга ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в начале 2021 года составил почти 50 млрд рублей, это на 70% больше, чем годом ранее.

Продолжает набирать популярность сегмент товаров для дома: в январе россияне потратили на их покупку почти 17 млрд рублей, что на 28% превышает показатель января 2020 года. Аналогичными темпами росли продажи одежды и обуви: оборот fashion-ретейла превысил 17 млрд рублей. На 23% выросла выручка сегмента услуг, на 9% — продажи автотоваров.

До сих пор не восстановили полностью допандемийную выручку кафе и рестораны, там россияне, по данным эквайринга ВТБ, потратили в январе на 14% меньше, чем в первый месяц зимы 2020 года (6 млрд рублей). Ожидаемо снизились расходы россиян на туры и авиабилеты (на 22% год к году до 3,4 млрд рублей). На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта (до 22 млрд рублей в каждом сегменте).

Расходы москвичей на покупки в рознице также выросли на 25% к прошлому январю и превысили 88 млрд рублей. Траты на электронику и бытовую технику выросли год к году почти вдвое и составили 15,5 млрд рублей. На 46% — до 8 млрд рублей — увеличились продажи одежды и обуви, на 28% вырос оборот сферы услуг и составил почти 16 млрд рублей. Также рост выручки был зафиксирован в сегменте товаров для дома (+19% до 2,5 млрд рублей) и прочего ретейла (+78%, 11 млрд рублей). Ожидаемо снизились — на 35% — расходы на туры и авиаперевозки (2,1 млрд рублей), 28% потеряли рестораны и кафе (2,7 млрд рублей), на 10% просела выручка продуктовых сетей (3,4 млрд рублей).

«Отложенный спрос и ограничения на поездки за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказаться на росте их клиентопотока», — комментирует вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.