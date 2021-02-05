Предложение действует для ИП и юридических лиц до 30 июня 2021 года.
Банк «Акцепт» запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса, говорится в релизе финучреждения.
Предложение действует для ИП и юридических лиц до 30 июня 2021 года.
Условия акции:
- обязательное подключение интернет-банка;
- бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте;
- бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП;
- бесплатное ведение расчетного счета через интернет-банк в месяц открытия;
- бесплатное ведение расчетного счета через интернет-банк в два следующих месяца после месяца открытия; при наличии неснижаемого остатка в размере 100 тыс. рублей.
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