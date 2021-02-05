В банке «Акцепт» появилась возможность открытия отдельного счета для расчетов в евро и долларах США, сказано в сообщении финучреждения.

Он предназначен для осуществления безналичных операций в мобильном приложении «Акцепт-онлайн» и ПК-версии интернет-банка.

«Кроме того, вы можете использовать данный счет для проведения операций на биржевом рынке с использованием прямого доступа к биржевым торгам через систему «QUIK MP Брокер», для безналичной конвертации средств, с целью открытия или закрытия вкладов и для безналичных переводов в иностранной валюте между своими счетами и по системе SWIFT», — отмечается в релизе.