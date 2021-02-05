Подтверждение агентством Fitch суверенного рейтинга РФ на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом свидетельствует об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий «коронакризиса», заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings — на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса». Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков», — сказал Силуанов.

Он добавил, что накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики могут стать основанием для повышения Fitch кредитного рейтинга РФ. «Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения», — сказал Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее сообщило о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. 16 января рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.