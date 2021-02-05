Ипотечное кредитование от Московского Кредитного Банка (МКБ) теперь доступно в Екатеринбурге, Казани, Ижевске, Липецке и Твери, говорится в релизе финучреждения.

МКБ предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — с минимальным первоначальным взносом от 15% и ставкой от 7,5%, а также программы рефинансирования и льготную ипотеку с господдержкой по ставке 5,95%.

Подать заявку на ипотеку от МКБ может любой гражданин с 18 лет, со стажем работы на последнем месте от одного месяца, уточнили в банке.