В случае внедрения цифрового рубля предстоит масштабная работа по радикальному изменению законодательства.
Подготовка поправок в законодательство для внедрения цифрового рубля может начаться уже во второй половине 2021 года, пишут «Известия», ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Перед началом работы над законодательными изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля, такие деньги должны быть протестированы в пилотном варианте, считает он. В ЦБ подтвердили, что в этом году планируется разрабатывать предложения по изменениям в законодательство. В частности, коррекции потребуют законы «О Центральном банке», «О банках», «О национальной платежной системе», «О цифровых финансовых активах», а также Гражданский кодекс (ГК).
До начала апреля ЦБ планирует подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка, затем будет разработана концепция и протестирован прототип новой формы валюты, сообщили в регуляторе. Параллельно в этом году ЦБ будет разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство. Также важно также установить ответственность за устойчивость работы информационной системы, отвечающей за обращение цифровой валюты, подчеркивается в консультационном докладе Центробанка.
По словам юристов, законодательным органам необходимо сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль. Также в главу III «Национальный финансовый совет и органы управления Банком России» (ст. 12–20), главу VIII «Банковские операции, сделки и услуги Банка России» (ст. 46–50) придется добавить положение относительно порядка создания и администрирования необходимой инфраструктуры. В ГК может потребоваться изменение ст. 128, в которой перечисляются объекты гражданских прав, среди имущественных прав помимо «безналичных денежных средств» следует прописать также «цифровые». Ревизии также подлежат ст. 140 и 861 ГК, согласно которым платежи на территории РФ могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов, отметили юристы.
В случае внедрения цифрового рубля предстоит масштабная работа по радикальному изменению законодательства: потребуется внести поправки в любой закон, который ссылается на возможности расчетов, открытие счетов, платежные системы, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Возможно, понадобится корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей РФ является рубль, и речи о цифровом рубле там нет. После формулировки итоговой концепции цифрового рубля поправки могут понадобиться среди прочего в противолегализационное («антиотмывочное») законодательство, добавили в крымском РНКБ.
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