Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал события 2020 года, которые больше всего повлияли на экономику. Так, главным событием года оказалось закрытие границ, усложнение логистики, разрывы технологических цепочек, ограничение поставок сырья, оборудования, комплектующих, ограничение на перемещения работников в результате распространения COVID-19. Оно стоит на первом месте по частоте упоминаний с большим отрывом — 89,1% респондентов, свидетельствуют данные опроса членов бюро и правления РСПП.

Согласно составленному по итогу опроса рейтингу, в пятерку лидеров по частоте упоминаний также вошли еще два негативных явления, связанных с пандемией, — падение цен на нефть в начале прошлого года, его указали 63,6% компаний, и нестабильность на валютном рынке, которую отметили 50,9% респондентов. РСПП отмечает, что последовательное снижение ключевой ставки ЦБ до 4,25% назвали главным событием 56,4% опрошенных. Факт оказания антикризисной поддержки оказался на пятом месте с долей 49,1%.

«Также треть компаний выделила в качестве существенного фактора деятельности в 2020 году мораторий на проверки и продление разрешительных документов, лицензий, введенные в связи с эпидемиологической ситуацией. Этот результат согласуется с данными опросов РСПП, когда аналогичные административные меры, например, в налоговой сфере, зачастую оценивалась бизнесом выше, чем многие формы прямой финансовой поддержки», — отмечает союз.

Согласно данным РСПП, почти 35% опрошенных бизнесменов указали в качестве ключевого события года принятие общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.