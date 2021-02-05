Годовая инфляция в России составила в январе 5,19%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно материалам ведомства, индекс потребительских цен в январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го равнялся 105,19%.

Напомним, декабре 2020-го годовая инфляция, согласно опубликованным в последний день месяца предварительным данным, составила 4,9%.

В месячном выражении (по отношению к декабрю 2020 года) инфляция в январе этого года равнялась 0,67% (после месячной инфляции на уровне 0,8% в декабре-2020).

Для сравнения: в январе 2020-го годовая инфляция равнялась 2,42%, месячная — 0,4%.

Как показывает статистика, товары подорожали в январе 2021-го на 0,78% в месячном выражении и на 6,1% в годовом, в том числе продовольственные — на 1,01% и 7,03% соответственно (без учета плодоовощной продукции — на 0,52% и 5,87%, отдельно плодоовощная продукция — на 4,77% в месячном выражении и на 16,33% в годовом).

В числе прочего в материалах статведомства указано, что подсолнечное масло было в январе дороже, чем в декабре, на 0,08%, а по сравнению с январем прошлого года — на 26,17%. Сахар-песок подешевел по отношению к декабрю на 1,62%, куриные яйца — на 0,3%, но в годовом выражении эти продукты оказались дороже на 64,01% и 18,05% соответственно.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,53% и 5,1% в месячном и годовом выражении соответственно.

Услуги были в январе дороже на 0,38% по сравнению с декабрем прошлого года и на 2,84% по сравнению с январем-2020.

В январе рост потребительских цен на 0,8% и более по отношению к декабрю был зафиксирован в 22 субъектах РФ, показывают данные Росстата. В наибольшей степени (на 1,2%) цены выросли в Дагестане в связи с удорожанием продовольственных и непродовольственных товаров на 1,5%. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области — на 0,1% в связи с удешевлением услуг на 1,9%.



В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.