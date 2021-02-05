В 2021 году расширен перечень направлений целевого использования льготных кредитов, которые теперь можно направлять в том числе на внедрение цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий. Об этом в пятницу сообщил Минсельхоз.

Так, аграрии смогут воспользоваться льготными кредитами, выдаваемыми на срок до одного года, для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области. В частности, производители молочной продукции получили возможность направлять кредитные средства на приобретение и нанесение маркировки, сопровождение и техническую поддержку аппаратно-программного обеспечения маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции.



Также расширен перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов. «Кредитные средства, выдаваемые на срок от двух до пяти лет, могут быть направлены на приобретение и дооснащение парка сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных. Можно также купить специальное оборудование для точного земледелия. Кроме того, льготные инвестиционные кредиты аграрии могут направлять на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для маркировки отдельных видов молочной продукции», — конкретизирует Минсельхоз.