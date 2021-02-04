В России планируют ввести для операторов связи «неоправданное регулирование цен» на пропуск голосового трафика — услуги, которые операторы оказывают друг другу, когда их абоненты звонят абонентам других сетей, пишет РБК . На это указали представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») в письме на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Фактически проект Минцифры предписывает компаниям связи, взаимодействующим с универсальным оператором, применять цены, аналогичные тем, которые регулятор установил для этого оператора, пожаловались авторы, то есть вводит регулирование для тех, чьи цены по действующему законодательству никак не зафиксированы.

Минцифры подготовило поправки в постановление правительства № 627. Министерство выступает за распространение госрегулирования тарифов на пропуск голосового трафика для оператора универсальной связи (в России таким статусом обладает только «Ростелеком») и на его взаимодействие с мобильными операторами. Одно из обоснований: с прошлого года в перечень оказываемых «Ростелекомом» универсальных услуг добавилась задача обеспечить сотовую связь в населенных пунктах, где есть 100–500 жителей, в которых ее до сих пор не было. Под регулирование подпадает порядок присоединения других операторов к сети универсального оператора, стоимость услуг по пропуску трафика и инициирование вызова на сотовых сетях. Если межоператорские тарифы сотовых компаний будут превышать регулируемые цены для оператора универсальной связи, он сможет требовать возмещение разницы.

Оказание универсальных услуг связи финансируется из так называемого резерва универсального обслуживания, куда все операторы должны отчислять 1,2% выручки в год за услуги связи. Таким образом, проект «накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи», подчеркивает «большая тройка». Операторы считают, что проект противоречит законам «О связи» и «О конкуренции», в связи с чем они просят Чернышенко провести дополнительное обсуждение изменений.

По словам советника гендиректора компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) Евгения Чечельницкого, стоимость инициирования вызова для сотовых компаний сейчас не регулируется и их тарифы на нее могут достигать 1,8–1,9 рубля за услугу, тогда как тариф операторов, занимающих существенное положение, — 0,95 рубля. МТТ поддерживает изменения, предложенные в проекте Минцифры. Цена на инициирование вызова для всех операторов должна быть такой же, как и на его завершение, — 0,95 рубля, отметил Чечельницкий. Представитель «ЭР-Телеком Холдинга» сообщил, что изменения касаются не только универсальных услуг связи, но и иных услуг по пропуску трафика, компания еще анализирует документ. По словам еще одного участника рынка, если сотовые операторы потеряют доходы на услуге инициирования вызова, то они будут компенсировать это ростом цен по другим направлениям.