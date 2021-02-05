ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 6 февраля.



Курс доллара понизился на 61,86 копейки, составив 75,1107 рубля (75,7293 рубля на 5 февраля). Курс евро снизился на 1 рубль 3,56 копейки, до 89,885 рубля (90,9206 рубля на 5 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 47 копеек и составил 75,03 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 44 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 89,89 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,9—75,47 рубля за доллар и 89,71—90,33 рубля за евро.