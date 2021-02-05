Техническим заданием по разработке в рамках приложения МВД модуля «Антимошенник», который будет нацелен на борьбу с мошенническими звонками, не предусмотрен доступ к списку контактов пользователя. Об этом официально сообщило вечером в пятницу силовое ведомство.

В МВД констатируют, что в последнее время значительно возросло число преступлений, связанных с использованием Интернета, банковских карт, средств мобильной связи и компьютерной техники. «Органами внутренних дел осуществляется активный поиск и внедрение в практическую деятельность новых форм и методов противодействия... преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время МВД ищет исполнителя опытно-конструкторской работы «Модернизация официального приложения МВД России для мобильных устройств аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», в рамках которой планируется разработка модуля «Антимошенник», подтвердили в ведомстве информацию, появившуюся в СМИ.

«Конкурсная документация находится в свободном доступе и размещена в единой информационной системе в сфере закупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 62,9 млн рублей. Окончательная цена будет определена после завершения конкурсных процедур. Модуль «Антимошенник» предназначен для оповещения пользователя о том, что ему звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. При этом будет реализована возможность блокирования данного звонка», — рассказали в МВД.

Но в релизе подчеркивается, что «размещенная в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности. Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля. Также техническим заданием определено, что мобильное приложение не должно отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей».



О том, что в мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками «Антимошенник», написала в пятницу газета «Коммерсант». «Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю придется дать приложению доступ к своей телефонной книге», — говорилось при этом в материале.