Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.



«Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран», — сказал он, подчеркнув, что «борьба с коронавирусом остается важным направлением» совместной деятельности стран «пятерки».

«Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза», — акцентировал внимание Мишустин, добавив, что РФ готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам. Он напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от ковида и идет регистрация третьей, а также началась массовая бесплатная вакцинация.

Глава правительства РФ призвал принимать и другие меры по предотвращению распространения инфекции и созданию условий для безопасного пассажирского сообщения внутри союза.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.