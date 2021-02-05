Минтруд РФ подготовил проект приказа, согласно которому будут расширены возможности социального казначейства. В составе Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО) создается новый банк данных, где будет содержаться информация о законных представителях, родительских правах и дееспособности граждан. Проект соответствующего приказа Минтруда размещен на портале проектов regulation.gov.ru, рассказали в министерстве.

Благодаря новому банку данных на портале госуслуг право на подачу заявлений на получение мер соцподдержки может быть переведено на законных представителей: например, родителям — на ребенка, опекунам — на опекаемых граждан.

«Социальное казначейство — это механизм предоставления мер социальной поддержки, основная цель которого — сделать так, чтобы получать социальную поддержку было просто, по заявлению или даже без него, без сбора справок и документов от гражданина. Согласно утвержденному перечню, сведения о дееспособности граждан будут передаваться для портала госуслуг в целях обеспечения гарантированного соблюдения прав граждан на получение услуг», — добавили в Минтруде.