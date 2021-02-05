Объем международных резервов РФ на 1 февраля составил 590,685 млрд долларов против 595,774 млрд на 1 января 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за январь показатель снизился на 5,089 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Сокращение было зафиксировано по самым крупным составляющим ЗВР.

Так, резервы в иностранной валюте уменьшились с 444,495 млрд долларов на начало года до 441,37 млрд на 1 февраля 2021-го, что, несмотря на небольшое увеличение объема резервов в СДР и резервной позиции в МВФ (с 6,996 млрд до 6,999 млрд и с 5,528 млрд до 5,531 млрд долларов соответственно), привело к сокращению общего объема валютных резервов (с 457,02 млрд до 453,9 млрд долларов).

Кроме того, уменьшился стоимостный объем монетарного золота — со 138,754 млрд долларов на 1 января этого года до 136,785 млрд на 1 февраля.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го.