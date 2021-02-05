Конституционный суд России проверит на соответствие Основному закону страны часть 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве и решит, можно ли считать преступлением и преднамеренным обманом ситуацию, когда гражданин, которому не положен возврат налогового вычета при покупке квартиры, получил его, так как в налоговой службе ошибочно посчитали, что такая выплата возможна. Соответствующую жалобу КС принял к рассмотрению, передает ТАСС.

«Жалоба гражданина В. В. Калугарова на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации принята к рассмотрению», — говорится в электронной картотеке суда.

Как следует из жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, заявитель служит в армии и купил себе квартиру с помощью военной ипотеки . Затем он подал в налоговую инспекцию заявление на получение вычета, на который можно претендовать при покупке жилья. В ведомстве сообщили, что была проведена камеральная проверка, которая решила, что ему положен такой вычет.

После этого проверку также провела прокуратура, которая выяснила, что около 2 млн рублей на квартиру он получил по военной ипотеке, то есть из бюджета, а соответственно, не мог претендовать на налоговый вычет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и суд признал его виновным в мошенничестве, так как посчитал, что Калугаров намеренно ввел в заблуждение госорган, утаив информацию о том, что он использовал бюджетные деньги для покупки жилья. Судом ему был назначен штраф в 50 тыс. рублей, вышестоящие суды признали приговор законным.

Заявитель считает, что названная норма УК РФ позволяет возлагать ответственность за ошибки налогового органа на граждан и судить их без установления признаков совершения обмана. Калугаров считает, что в документах, поданных им в налоговую, было четко отражено то, что он получил деньги из федерального бюджета, а ошибочное решение о возможности возврата ему вычета было принято госорганом.



Также заявитель указывает, что, помимо военной ипотеки, часть средств он выплатил за квартиру из личных накоплений.