Конституционный суд РФ отказал кипрскому офшору «Финтейлор Инвестментс Лимитед» в рассмотрении его жалобы на положения закона «О несостоятельности» и Гражданского кодекса РФ, руководствуясь которыми суды взыскали в пользу Промсвязьбанка 32,5 млрд рублей и 505,6 млн долларов США, выведенные солидарно рядом компаний со счетов банка за день до введения в нем временной администрации. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение КС РФ.

Как следует из материалов дела, решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, были удовлетворены исковые требования банка к ряду юридических лиц, в том числе к компании «Финтейлор Инвестментс Лимитед», о признании недействительными договоров купли-продажи ценных бумаг и иных взаимосвязанных сделок, среди которых сделка по перечислению компанией «Питерс Интернейшнл Инвестмент Н.В.» денежных средств в пользу «Финтейлор Инвестментс Лимитед», и о применении последствий недействительности сделок в виде взыскания солидарно с ответчиков в пользу банка денежных средств в размере 32,5 млрд рублей и 505,6 млн долларов.

«Суды исходили, в частности, из того, что оспариваемые договоры купли-продажи ценных бумаг были заключены без встречного равноценного предоставления; на момент заключения сделок банк находился в неустойчивом финансовом состоянии; имелись признаки заинтересованности в совершении сделок между банком и ответчиками; покупка ценных бумаг не была экономически мотивирована; сделки совершены за день до введения в банке временной администрации при злоупотреблении сторонами своими правами, в нарушение предписания Банка России; все оспариваемые сделки, по сути, представляют собой единую сделку с множеством участников, чьи действия были согласованы и направлены на причинение вреда банку», — говорится в определении КС РФ.

ПСБ утверждает, что «Финтейлор Инвестментс Лимитед» — одно из подразделений банка, созданное для оказания услуг клиентам, которые банк не может оказать, а с помощью этих сделок бывшее руководство банка выводило деньги за границу.

«Финтейлор Инвестментс Лимитед» пыталась оспорить конституционность пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 167, статьи 1080 Гражданского кодекса РФ и пункта 1 статьи 616 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». По мнению заявителя, данные положения в их взаимосвязи позволили применить к реституции правила о солидарной ответственности за деликты, лишая участников гражданского оборота имущества путем использования не предусмотренной законодательством меры гражданско-правовой ответственности. Также компания «Финтейлор Инвестментс Лимитед» просила признать не соответствующим Конституции РФ пункт 2 статьи 168 ГК, поскольку он по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, допускает двойное толкование понятия «иной правовой акт» для целей оспаривания действительности сделок и признает ненормативный индивидуальный правовой акт источником гражданского права для целей данной статьи ГК РФ. Кроме того, заявитель указал, что пункт 2 статьи 612 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не соответствует Конституции РФ, поскольку позволяет применять в спорах о недействительности сделок одновременно общие и специальные основания недействительности сделок, что приводит к конфликту данных норм, неравному распределению бремени доказывания между сторонами в ходе судебного разбирательства и создает для истцов возможность преференциального режима удовлетворения требований.

КС указал, что оспариваемые нормы ГК предусматривает двустороннюю реституцию, то есть обязанность каждой из сторон возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость.

«Как неоднократно указывал КС РФ в своих решениях, указанные нормы ГК РФ, применяемые к сторонам сделки, регламентируя восстановление имущественного положения сторон, имевшего место до совершения предоставления по недействительной сделке, обеспечивают защиту имущественных интересов участников гражданского оборота. Они не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя. Положения федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривают самостоятельное основание для признания сделки должника недействительной, а именно — совершение сделки в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, о чем было известно другой стороне сделки к моменту совершения сделки. То есть оспариваемые заявителем нормы не содержат какой-либо неопределенности и не нарушают конституционные права заявителя», — пояснили в КС.



Установление и оценка фактических обстоятельств не относятся к компетенции КС, поэтому заявителю было отказано в принятии данной жалобы к рассмотрению.