Наибольший рост числа вакансий в январе был отмечен в сфере торговли (+27%), транспорта и логистики (+23%) и в сфере услуг (+16%), говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В сфере производства и агропрома число вакансий увеличилось на 15%.

Чаще всего на «Работе.ру» в январе в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики больше всего нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках. Среди специалистов в сфере услуг спрос был на поваров, уборщиков и кассиров, а в производстве и агропроме — на упаковщиков, сборщиков и слесарей.

Число новых резюме увеличилось на 11%. Чаще всего пользователи искали работу по профессиям водителей и шоферов, продавцов, курьеров, охранников и разнорабочих. Больше всего откликов получали вакансии для водителей, консультантов, продавцов, кассиров и операторов.