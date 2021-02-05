Федеральная служба судебных приставов совместно с Минцифры прорабатывает вопрос о возможности уведомления должников о снятии ограничений на выезд за рубеж на сайте госуслуг, причем сама процедура получения информации займет 30 секунд. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ФССП.

«ФССП России в рамках реализации суперсервиса [службы судебных приставов] осуществляются совместно с Минцифры России мероприятия в части обеспечения возможности отслеживания в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг стадии процесса снятия ограничений выезда за пределы Российской Федерации», — сообщили в ФССП. Также прорабатывается возможность использования единой системы идентификации и аутентификации для подтверждения полномочий представителей должников и взыскателей при подаче ходатайств в электронном виде, а также подтверждения фактов доставки уведомлений (процессуальных документов) от судебных приставов пользователям портала госуслуг при входе на единый портал.

В ведомстве напомнили, что при поддержке правительства РФ модель суперсервиса ФССП «Цифровое исполнительное производство» была одобрена одной из первых среди государственных органов. С 27 октября прошлого года на едином портале госуслуг должники и взыскатели получили возможность получать расширенную информацию о ходе исполнительного производства. «Время предоставления такой информации не превышает 30 секунд», — отметили в ФССП.

За это время (три месяца) через портал госуслуг было подано более 1 млн интерактивных заявлений. Кроме того, с 26 ноября прошлого года через портал госуслуг должникам и взыскателям предоставлена возможность подавать ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в рамках исполнительных производств. К настоящему времени получено более 250 тыс. таких обращений в электронной форме.



Для обеспечения электронного взаимодействия между ФССП России и юридическими лицами (в том числе массовыми взыскателями) Минцифры в настоящее время реализуется интерфейс программирования приложений портала госуслуг, по мере готовности которого интеграция с ФССП России станет доступной для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отметили в ФССП. Там подчеркнули, что при постоянном увеличении объемов работы службы судебных приставов повышение эффективности возможно за счет развития автоматизации процессов. Во многих случаях именно цифровизация позволяет повысить производительность, сократить время выполнения и увеличить стабильность выполняемых операций.