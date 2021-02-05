Фонд защиты прав дольщиков выступил с инициативой усовершенствовать систему ведения учета проблемных объектов. «Дополнительные критерии для исключения объектов из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО), которые Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства предлагает внести в 214-ФЗ, дадут возможность новым застройщикам завершать строительство и привлекать денежные средства граждан», — отмечается в релизе фонда.

Как подчеркивает генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев, новых обманутых дольщиков по этим объектам не появится, так как денежные средства будут привлекаться по эскроу-счетам.

«Сегодня в ЕРПО попадают такие объекты, по которым застройщик нарушил срок строительства или передачи объекта дольщикам по зарегистрированному договору долевого участия более чем на шесть месяцев. Если застройщик признан банкротом и по нему открыто конкурсное производство, то его объект также попадет в ЕРПО. Эти критерии прописаны в 214-ФЗ», — пояснил он. В этом случае на объект накладываются ограничения и новый застройщик не может на законных основаниях заниматься реализацией квартир гражданам.

На сегодняшний день в ЕРПО включен 2 861 объект жилой площадью более 17 млн кв. м, в том числе порядка 300 объектов, по которым отсутствуют требования граждан. Однако эти объекты не могут быть исключены из ЕРПО по формальным основаниям.

По закону основаниями для исключения проблемных объектов из единого реестра проблемных объектов являются ввод соответствующего объекта в эксплуатацию, а также вынесение определения арбитражного суда о передаче Фонду дольщиков прав застройщика на земельный участок после принятия фондом решения о финансировании выплаты возмещения гражданам.

«Мы предлагаем расширить этот перечень и дополнить его еще несколькими пунктами, чтобы у нас было больше оснований исключать объекты из ЕРПО, снимать соответствующие ограничения и привлекать денежные средства граждан по эскроу-счетам, что является безопасным механизмом, поскольку при применении эскроу-счетов полностью исключаются риски участников долевого строительства», — рассказал Тимофеев.

Так, в перечень оснований для исключения домов из единого реестра проблемных объектов предлагается добавить следующие критерии: