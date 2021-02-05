Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Унифондбанка на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, сказано в сообщении агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватными достаточностью капитала и рентабельностью при высокой концентрации кредитных рисков, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также слабым уровнем корпоративного управления», — говорится в релизе.

По данным аналитиков, около 60% активов банка на 1 января 2021 года приходится на ликвидные активы, из которых 97% составляют депозиты в Банке России срочностью до 30 дней, а прочая часть представлена остатками на НОСТРО-счетах в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности и наличными денежными средствами.

Банк поддерживает значительный запас балансовой ликвидности (за 2020 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 51%, ликвидными активами (LAT) — 182%). В кредитном портфеле юрлиц, ИП и физлиц наблюдается увеличение доли ссуд III—V категорий качества до 43% на 1 января 2021-го (против 33% годом ранее), а также рост уровня просроченной задолженности до 33% (против 13% соответственно), заключили в «Эксперт РА».