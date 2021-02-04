Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) разработает до начала 2022 года специализированный мобильный сервис «Работа в ЕАЭС». Об этом в ходе форума Digital Almaty сообщил премьер-министр Росиии Михаил Мишустин.

Приложение «Работа в ЕАЭС» предназначено для устранения цифрового разрыва, создания условий комфортного пребывания в стране трудоустройства и укрепления интеграционных связей в рамках Союза.

При помощи приложения можно будет получить широкий спектр государственных и коммерческих услуг еще до въезда в страну трудоустройства: оформить необходимые для трудоустройства документы, найти и откликнуться на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу.

Платформа разрабатывается с учетом потребностей пользователей, а также необходимости удобства и простоты ее применения. Напоминания, календари и электронные «помощники» существенно облегчат процесс работы с приложением.

«Приложение поможет сократить цифровой разрыв в получении государственных, коммерческих и финансовых услуг между трудовыми мигрантами и резидентами. Это прорыв в обеспечении единого рынка труда нашего Союза. К примеру, еще до приезда в страну будущий работник сможет встать на учет в органах пенсионного страхования и налоговых службах, найти и откликнутся на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу», — сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.