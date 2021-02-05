Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в 2020 году продемонстрировали рост , в том числе благодаря мерам государственной поддержки, сообщает пресс-служба Банка России.

Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за год увеличился в восемь раз и на 1 января 2021 года превысил 1,19 трлн рублей, а 126,7 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, за год вырос в три раза и на 1 января составил более 2,72 трлн рублей.