Агентство по страхованию вкладов в январе 2021 года направило на расчеты с кредиторами 99 ликвидируемых банков 6,41 млрд рублей. Такие данные представило АСВ, уточнив, что средства получили более 12,9 тыс. кредиторов.

По состоянию на 1 февраля 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 360 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,4%, в том числе требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,3%, второй очереди — на 36,7%, третьей очереди — на 33%.



АСВ сейчас осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 351 кредитной организации.