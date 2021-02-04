В мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками «Антимошенник», пишет «Коммерсант» . Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю придется дать приложению доступ к своей телефонной книге. На внедрение модуля МВД потратит 63 млн рублей. Ведомство объявило тендер на доработку мобильного приложения — исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник». Победителя конкурса МВД выберет 1 марта.

Модуль будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения номеров пользователь смартфона увидит на экране предупреждение о том, что ему, возможно, звонят мошенники. Пользователь также сможет составить «белый» список доверенных номеров.

Как отметили эксперты, инициатива МВД усложнит жизнь мошенникам и снизит объем телефонного фрода, но если приложение определяет только входящие мошеннические вызовы, ему не требуется доступ к контактам. Доступ к телефонной книге позволит лишь выявить уже находящиеся в ней мошеннические номера. В то же время, отмечают эксперты, подключение такого сервиса создает и ряд рисков. Так, пользователь по номеру телефона может узнать, как он записан в телефонных книгах разных людей, которые тоже пользуются приложением. МВД планирует пополнить свою базу за счет контактов пользователей, но это несет риски злоупотреблений и утечки данных. Было бы достаточно просто интегрировать приложение с базами данных, где собраны контакты мошенников, считают эксперты. Также логично было бы добавить в приложение форму для самостоятельной отправки жалобы пользователей на мошеннические номера.