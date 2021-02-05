Акции «Норильского никеля» перешли к снижению в ходе торгов на Московской бирже в пятницу после новостей о самом огромном штрафе за ущерб экологии, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:18 мск акции компании ускорили снижение и торговались на уровне 25 270 рубля за бумагу, что на 1,93% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ценные бумаги «Норникеля» снижаются на новостях о решении суда взыскать с «дочки» компании 146,2 млрд рублей. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») компенсацию за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд.

В постановлении отмечается, что «в соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано». «Норникель» намерен внимательно изучит постановление суда, замечает ТАСС .



В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако «Норникель» не согласился с методикой расчета — по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей. Тем не менее компания заявила, что заложила резерв на сопоставимую с оценкой Росприроднадзора сумму для выплаты компенсации ущерба.