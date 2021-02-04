📰 В России в рамках импортозамещения появятся национальные стандарты телекоммуникационного оборудования OpenRAN, пишут «Известия» . Принятие единых российских стандартов для телекоммуникационного оборудования ускорит разработку отечественных линеек базовых станций 5G. За счет обеспечения совместимости оборудования разных изготовителей снизится стоимость сетевых решений для сотовых операторов, рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы. Коммерческого запуска OpenRAN эксперты ожидают не ранее чем через три — пять лет из-за опасений, связанных с информационной безопасностью и совместимостью имеющихся решений. Пока вся инфраструктура операторов построена на импортном оборудовании, переход на открытые стандарты сопряжен с рисками нестабильной работы сетей.

📰 Впервые за два месяца котировки золота опускались до отметки 1,784 тыс. долларов за тройскую унцию, минимального значения с 1 декабря 2020 года, пишет «Коммерсант» . За три дня уверенного снижения металл потерял в цене более 4%, причем только в четверг он подешевел на 2,7%. Снижаются в цене и другие драгметаллы. За три дня серебро подешевело почти на 10%, до 26,11 доллара за унцию, платина — на 5%, до 1,074 тыс. долларов за унцию. Активы золотых ETF остаются неизменными длительное время. Сильные макроэкономические данные в США приводят к росту курса доллара, что снижает интерес к защитным активам.

📰 Нехватка мощностей в портах может обернуться для Европы и России инфляционным взрывом, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение экспертов. Пандемия относительно слабо затронула производственный сектор большинства стран мира, так что выпуск большинства товаров не слишком отстает от просевшего спроса, а вот с транспортировкой этих товаров обнаружились проблемы. Огромное количество контейнеров застряло в портах и на складах Европы и США, тогда как оживление экономики привело к ажиотажному спросу на перевозки. Мировой морской транспорт уперся в «бутылочное горлышко», выйти из которого быстро не получится. Кризис будет в той или иной мере ощущаться и в России — половина импорта в страну приходится на морской и речной транспорт, отметили эксперты.