Дайджест российских СМИ к утру 5 февраля.
📰 В России в рамках импортозамещения появятся национальные стандарты телекоммуникационного оборудования OpenRAN, пишут «Известия». Принятие единых российских стандартов для телекоммуникационного оборудования ускорит разработку отечественных линеек базовых станций 5G. За счет обеспечения совместимости оборудования разных изготовителей снизится стоимость сетевых решений для сотовых операторов, рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы. Коммерческого запуска OpenRAN эксперты ожидают не ранее чем через три — пять лет из-за опасений, связанных с информационной безопасностью и совместимостью имеющихся решений. Пока вся инфраструктура операторов построена на импортном оборудовании, переход на открытые стандарты сопряжен с рисками нестабильной работы сетей.
📰 Впервые за два месяца котировки золота опускались до отметки 1,784 тыс. долларов за тройскую унцию, минимального значения с 1 декабря 2020 года, пишет «Коммерсант». За три дня уверенного снижения металл потерял в цене более 4%, причем только в четверг он подешевел на 2,7%. Снижаются в цене и другие драгметаллы. За три дня серебро подешевело почти на 10%, до 26,11 доллара за унцию, платина — на 5%, до 1,074 тыс. долларов за унцию. Активы золотых ETF остаются неизменными длительное время. Сильные макроэкономические данные в США приводят к росту курса доллара, что снижает интерес к защитным активам.
📰 Нехватка мощностей в портах может обернуться для Европы и России инфляционным взрывом, пишут «Известия», ссылаясь на мнение экспертов. Пандемия относительно слабо затронула производственный сектор большинства стран мира, так что выпуск большинства товаров не слишком отстает от просевшего спроса, а вот с транспортировкой этих товаров обнаружились проблемы. Огромное количество контейнеров застряло в портах и на складах Европы и США, тогда как оживление экономики привело к ажиотажному спросу на перевозки. Мировой морской транспорт уперся в «бутылочное горлышко», выйти из которого быстро не получится. Кризис будет в той или иной мере ощущаться и в России — половина импорта в страну приходится на морской и речной транспорт, отметили эксперты.
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