Россельхозбанк предложил продавцам торговой площадки «Свое родное» доставлять товары своим клиентам через логистическую платформу «Доставка Яндекс Go». Услуга доступна в 500 городах для фермеров — участников платформы «Свое родное», подключивших опцию курьерской доставки, уточнили в РСХБ, подчеркнув, что новый функционал торговой площадки позволит предпринимателям расширить географию продаж и масштабировать бизнес.

«Мы создаем один из крупнейших в России специализированных маркетплейсов, где представлена качественная фермерская продукция из всех регионов России. Сотрудничество с «Доставкой Яндекс Go» позволит присоединившимся к торговой площадке фермерам значительно увеличить число клиентов и расширить географию заказов», — заявила руководитель центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Платформа «Свое родное» объединяет почти 2 тыс. продавцов, среди которых фермерские хозяйства и частные предприниматели, в 70 регионах России. Сейчас на площадке представлено более 7 тыс. товаров в 17 категориях, в том числе рыба и морепродукты, мясо, сыры, молоко и яйца, овощи и фрукты, готовые блюда и диетические продукты.



В дополнение к онлайн-каналу Россельхозбанк развивает партнерство с крупнейшими розничными сетями по продвижению фермерской продукции. С декабря 2020 года отдельные категории продукции производителей, представленных на платформе «Свое родное», уже можно приобрести в супермаркетах федеральной розничной сети «Магнит» и гипермаркетах международного ретейлера Globus. В 2021 году маркетплейс увеличит количество партнеров среди крупных розничных сетей.