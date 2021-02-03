В России возобновляется взимание штрафов за неоплату услуг ЖКХ, которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии, пишут «Известия» . Об этом Минстрой сообщил в ответе депутату Госдумы Анатолию Выборнову. Он обращался в ведомство в конце декабря — в письме он просил министерство проработать вопрос о продлении мер поддержки населения. В документе говорится об истечении срока постановления правительства № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Уже в феврале гражданам начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь.

Совместно с Минтрудом приняты меры, направленные на снижение социальной напряженности и поддержку граждан в условиях пандемии. Как уточняет ведомство, действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» продлено по 1 апреля 2021 года. Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021-го, то субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке. Учитывая эффективность мер соцподдержки граждан, обеспечение бесперебойной работы предприятиями ЖКХ, в том числе в условиях распространения COVID-19, решение о продлении действия постановления правительства № 424 не принято, подчеркивается в ответе Минстроя.

По словам Выборнова, сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой ситуации с COVID-19, число заболевших стабильно снижается. Также в индивидуальном порядке решить вопрос о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией. Госдума все же будет мониторить ситуацию — гражданам потребуется дополнительная поддержка государства, в том числе чтобы не возникло такое явление, как «трудовая бедность», добавил Выборнов.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что 424-е постановление правительства изначально нельзя было принимать. Оно было бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило. Когда ограничения летом были сняты, то мораторий потерял смысл, пояснила она. Во время осенней вспышки пандемии многие регионы уже выработали систему поддержки граждан, поэтому решение Минстроя вернуться к штрафам абсолютно правильное, пояснила Разворотнева.