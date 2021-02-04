Около 200 антикризисных мероприятий из 515, заложенных в общенациональный план восстановления экономики, уже выполнено. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«С точки зрения реализации общенационального плана (он у нас стоит из 515 конкретных мероприятий) <…> на сегодняшний момент около 200 мероприятий плана реализованы: это мероприятия, связанные с антикризисными мерами, с приспособлением экономики к той ситуации, которая сложилась летом, осенью прошлого года», — сказал он.

План нацелен на восстановление доходов населения, включает меры социальной поддержки населения, меры поддержки занятости, системные меры поддержки экономики, малого и среднего бизнеса.

План включает и системные мероприятия — запуск нового законодательства о защите и поощрении капиталовложений, изменение принципов расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

В сентябре правительство России одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике.



Глава МЭР также сообщил, что ведомство в ближайшую неделю завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса. Общее количество проверок бизнеса контрольно-надзорными органами увеличиваться не будет, отметил чиновник.