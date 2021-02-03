Президент России Владимир Путин призвал довести до логического завершения предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.

Во время встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым глава государства в том числе поинтересовался, как складывается ситуация на рынке труда. Министр отметил, что сейчас принимаются меры по восстановлению занятости, для этого власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес. Минэкономразвития и Минтруд также готовят предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в ней.

«Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется», — отреагировал президент.