Правительство пока не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Окончательное решение будет принято в марте, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте», — сказал министр, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что для обсуждения этого вопроса еженедельно проводятся совещания на уровне ведомств и раз в две недели — в правительстве России.

Решетников добавил, что, по данным Минпромторга и Минсельхоза, принятых мер достаточно. «Цифры это подтверждают», — заключил он.



В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.