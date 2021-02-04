ЦБ установил официальные курсы валют на 5 февраля.

Курс доллара понизился на 35,08 копейки, составив 75,7293 рубля (76,0801 рубля на 4 февраля). Курс евро снизился на 64,18 копейки, до 90,9206 рубля (91,5624 рубля на 4 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,46 рубля (минус 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 90,46 рубля (минус 89 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,3—76,06 рубля за доллар и 90,28—91,3 рубля за евро.