Динамика отраслевых финансовых потоков в последнюю рабочую неделю января указывает на сохраняющийся рост объемов входящих платежей по сравнению с IV кварталом, отражая дальнейший рост экономики. Вместе с тем на фоне неопределенности относительно продолжительности пандемии восстановление деловой активности носит неоднородный характер: это подтверждается как разнонаправленной динамикой платежей в отраслях внутреннего спроса, так и неустойчивой динамикой финансовых потоков в экспортных отраслях, отмечается в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

Недельное превышение объемом входящих платежей среднего уровня предыдущего квартала на отчетной рабочей неделе (с 25 по 29 января) составило 2,4%. Отклонение без учета добычи и производства нефтепродуктов и государственного управления составило 3,4%.

В отраслях, ориентированных на экспорт, на отчетной неделе объем входящих платежей перешел от роста к снижению относительно среднего в предыдущем квартале (минус 3,9%). Изменение в динамике экспортной группы отраслей связано с падением входящих поступлений в добыче сырой нефти и газа, при этом объемы исходящих платежей в отрасли остались на повышенном относительно конца прошлого года уровне. Основной положительный вклад вносили потоки в металлургии, где на отчетной неделе наблюдалось существенное ускорение роста входящих платежей.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, сохранился умеренный рост входящих платежей относительно среднего уровня в предыдущем квартале (1,2% после 0,8% неделей ранее). Одним из драйверов платежей в потребительской группе отраслей стало производство пищевых продуктов, где на отчетной неделе возобновился сильный рост входящих платежей. Основной негативный вклад в динамику финансовых потоков в потребительских отраслях внесла деятельность по операциям с недвижимостью, где третью неделю подряд наблюдается нисходящая динамика входящих платежей.

Динамика платежей в отраслях инвестиционного спроса остается сдержанной: снижение входящих потоков относительно предыдущего квартала за период с 25 по 29 января сохранилось на уровне 1,9%. Слабая динамика платежей в строительстве зданий сопровождается ростом платежей в научных исследованиях и разработках.

В отраслях государственного потребления отклонение входящего среднего дневного потока за отчетную неделю от среднего за предыдущий квартал составило плюс 18%. Рост потоков ощутимо замедлился после временного всплеска на предыдущих неделях.



В январе суммарные входящие финансовые потоки по России в целом, взвешенные с учетом валового регионального продукта, сократились на 5,2% год к году после роста на 2,2% в декабре 2020-го. Однако значимую роль в данном снижении сыграл календарный фактор: в январе 2021 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2020 года (15 против 17). Улучшение динамики наблюдалось только в Центральном федеральном округе (3%) и Северо-Кавказском ФО (19,3%), причем его драйвером выступило государственное управление. Повышенный уровень финансовых потоков в данной отрасли связан с трансакциями Минфина России и внутрибюджетными операциями и, скорее всего, носит временный характер, указывают в ЦБ.