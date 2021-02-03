Агентство отмечает, что МФК «МигКредит» — один из лидеров в сегменте среднесрочных потребительских микрозаймов и полагает, что компания сохранит за собой лидирующие позиции в микрофинансовой отрасли.



Эксперты АРКА позитивно оценивают планы компании «МигКредит» по диверсификации портфеля займов за счет новых направлений деятельности: кредитование нерезидентов, самозанятых и малого бизнеса.



Общее ухудшение операционной среды, связанное с пандемией и кризисом 2020 года, для МФК «Миг Кредит» смягчается благодаря географической диверсификации (компания представлена в 45 городах и 34 регионах РФ) и развитым каналам продаж, включая онлайн-выдачи через сайт и мобильное приложение (примерно 40% всех выдач).



По мнению АКРА, полное покрытие портфеля проблемной задолженности «МигКредит» резервами под обесценение, уменьшает кредитные риски, характерные для всего микрофинансового рынка.



Устойчивость базы фондирования компании обеспечивается высокой долей связанного финансирования (около трети обязательств) и высокой лояльностью кредиторов, предоставляющих регулярную пролонгацию по договорам.



Подтверждение рейтинга МФК «МигКредит» происходит на фоне серьезных сложностей, с которыми столкнулся российский финансовый рынок в 2020 году. В результате пандемии, широкомасштабных кризисных явлений и изменения поведения заемщиков, с рынка ушло более 550 компаний (22% от зарегистрированных в реестре ЦБ).



МФК «Миг Кредит» — не только одна из крупнейших российских МФО, но и единственная компания на рынке микрофинансирования, сотрудничающая с АКРА.



«Мы удовлетворены тем, что уже на протяжении нескольких лет получаем рейтинг от АКРА. На наш взгляд, агентство является самым профессиональным участником рейтингового сообщества и обладает достаточно жесткой методологией. Компания, ее партнеры и регулятор могут быть уверены в обоснованности оценки и предоставлении реальной картины без ретуширования каких-либо моментов», — сказал гендиректор «МигКредит» Олег Гришин.



По его словам, подтверждение рейтинга от АКРА является свидетельством прозрачности бизнеса и управленческих процедур Компании для инвесторов и регулятора, а также открывает возможность для повторного выхода на рынок корпоративного долга.



«Пандемия стала для «МигКредит» трамплином для реализации новых возможностей. Мы усовершенствовали бизнес-процессы и уже в сентябре вышли на докризисные уровни продаж. Несмотря на провальный для рынка МФО второй квартал, Компания показала хорошие финансовые результаты и остается прибыльной уже шестой год подряд», — добавил Олег Гришин.



Компания специализируется на создании высокотехнологичных финансовых продуктов и использует самые современные решения для автоматизации бизнеса.

«МигКредит» использует промышленное решение компании «ПрограмБанк» для микрофинансовых организаций — «ПрограмБанк.КредитМикро». Специализированный комплекс автоматизирует в МФО бухгалтерский и налоговый учет, отчетность для Банка России по ОСБУ, бюджетирование и контроль расходов.

Справочная информация

Компания «МигКредит» — лидер рынка российского микрокредитования. Компания занимает первое место на рынке МФО, как по общему портфелю потребительских микрозаймов (на 01.07.20), так и по объему выданных потребительских микрозаймов за 1 квартал 2020 года. Темп прироста портфеля за 12 месяцев до составления рейтинга составил 30%.

МФК «МигКредит» специализируется на создании высокотехнологичных финансовых продуктов. В частности, в марте 2019 года МФК «МигКредит» занял первое место на FinAward-2018 в номинации «Технологические решения в МФО» за внедрение сервиса Payment-IVR (InteractiveVoiceResponse). Проект компании «СМС-заем: деньги там, где удобно» стал прорывом 2019 года по версии журнала «TheRetailFinance» в сфере розничного потребительского кредитования. А по итогам первого квартала 2020 года, мобильное приложение «МигКредит» вошло в топ-10 лучших и наиболее популярных у владельцев смартфонов, которые используют мобильные сервисы для получения микрозаймов.



Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) учреждено 20 ноября 2015 года. Акционерами являются 27 российских компаний и финансовых институтов с равными долями 3,7% уставного капитала. Общий объем уставного капитала составляет 3 млрд рублей.

Агентство присваивает кредитные рейтинги: субъектам Российской Федерации, эмитентам ценных бумаг из корпоративного и финансового секторов экономики, выпускам облигаций в рамках структурированного финансирования. Кредитные рейтинги АКРА используются в нормативных актах Банка России и Министерства финансов Российской Федерации.

Агентство строится в соответствии с новейшими регуляторными требованиями и своей основной задачей видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом.



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 31 год. Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...

Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.