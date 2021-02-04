Объем международных резервов РФ на 29 января составил 589,5 млрд долларов против 592,7 млрд на 22 января 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 3,2 млрд долларов.

Сокращение резервов на 0,5% произошло «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м), составив к 1 января 2021 года около 595,8 млрд долларов. При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го.