Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обсудил с главой СберБанка Германом Грефом защиту данных и IT-инфраструктуры.

«На встрече с президентом, предправления СберБанка Германом Грефом обсудили вопросы обеспечения безопасности в сфере IT, защиты данных и киберинфраструктуры», — написал Медведев во вторник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее зампред СБ России обращал внимание на рост числа мошенничеств в киберсфере, отмечая, что люди в повседневной жизни все больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, поэтому кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции стало легче искать себе жертв. По его словам, для борьбы с такими явлениями правоохранителям потребуются новые технологии фиксации преступлений.