Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам вырос за 2020 год на 7%, или 4,95 млрд рублей, превысив 77,5 млрд рублей, подсчитало коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе данных ЦБ РФ.

Как следует из материала агентства, по ипотеке на первичном рынке динамика прироста превысила показатели всех последних лет ведения статистики: просрочка увеличилась на 19%, или 1,09 млрд рублей.

В относительном выражении (по доле в объеме кредитов) просрочка сократилась с 1,1% в январе прошлого года до 0,9% к концу декабря. Доля просроченных кредитов под залог договоров долевого участия в общем объеме проблемной ипотеки выросла на 1 п. п., с 8% до 9%.

Как уточняет генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов, цифры по просроченной задолженности не учитывают заемщиков, впервые столкнувшихся с проблемами в обслуживании долга в IV квартале 2020 года. Также в статистику не полностью попали заемщики, которые воспользовались кредитными каникулами, но которым не хватило льготного периода для восстановления платежеспособности. «По этим причинам мы прогнозируем увеличение объема просроченной задолженности уже в первом квартале 2021 года», — заключил Аксенов.

Кредиты попадают в категорию просроченных, когда банки перестают получать по ним платежи более трех месяцев. Как правило, после этого момента заемщики полностью перестают обслуживать задолженность, восстановить платежеспособность удается не более четверти из них, указывают коллекторы.

Максимальный прирост просроченной ипотечной задолженности произошел на территории Калининградской области (в 5,7 раза, до 1,97 млрд рублей) и Севастополе (в 2,4 раза, до 31 млн). Наибольший темп прироста ипотеки на первичном рынке зафиксирован в Республике Крым (в шесть раз), Ивановской (2,9 раза) и Астраханской (2,6 раза) областях.

В регионах, прямо обозначенных Центробанком как сформировавших наибольший спрос на льготную ипотеку из-за большой доли инвестиционных кредитов на строящееся жилье, темпы роста просроченной задолженности по ДДУ находятся ниже средних. В Москве объем проблемных долгов по ипотеке вырос на 39%, в Московской области — на 22%, в Санкт-Петербурге — на 2%.

«Год был сложным для заемщиков и кредиторов. Падение доходов из-за коронавирусных ограничений ускорило процесс появления новых проблемных должников, введение кредитных каникул сгладило возможный весенний пик взлета неплатежей, перераспределив его на осень и зимние месяцы, а льготная ипотека показала, что банкам нужно сбалансированно подходить к выдаче кредитов на строящуюся недвижимость, так как именно этот сегмент наиболее подвержен росту неплатежей по причине повышенной финансовой нагрузки на семейный бюджет заемщиков на период строительства», — комментирует Аксенов.

Также коллекторы пришли к выводу, что объем просрочки по итогам года мог быть чуть больше, если бы не сформировавшаяся тенденция, когда должники для погашения долга сами выходят с инициативой продажи объектов залога. Косвенно данный факт подтверждает и снижение количества квартир, выставленных на публичные торги судебными приставами в 2020 году.



«Рост цен на недвижимость сделал жилье менее доступным, однако помог должникам-ипотечникам: увеличение цены квадратного метра для них стало преимуществом, так как после продажи квартиры по рыночной цене появилась возможность вернуть первоначальные вложения в виде живых денег», — отметил Денис Аксенов.