Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти отнимает от ВВП около 1%, но это оправданно для поддержания стабильности. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас объем добычи, как вы знаете, находится на уровне где-то минус 10% от, скажем так, докризисного уровня. И это, конечно, где-то чуть больше 1% от ВВП отнимает. Но это все оправданно, потому что это позволяет нам поддерживать цены, это позволяет поддерживать бюджет, и в конечном итоге это обеспечивает стабильность социальных выплат, ну и в том числе экономику нефтяных компаний тоже», — сказал Решетников.

Он отметил, что «восстановление экономики во многом зависит от физических объемов добычи нефти». По словам министра, рост добычи нефти автоматически влечет за собой по цепочке размещение новых заказов у смежных предприятий и отраслей промышленности.

Говоря о прогнозах по восстановлению экономики, Решетников отметил, что многое будет зависеть от спроса на нефть на мировом рынке, а также от объемов заказов на другие экспортные российские товары.



«Многое увязано на то, как пойдет дальше экспорт. И многое зависит от того, какие будут дальше параметры сделки ОПЕК+», — добавил глава МЭР.