В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывают доступ к технологии подмены номера любому желающему, отметил эксперт. По его словам, чаще всего злоумышленники представляются службой безопасности банка и в ходе разговора уговаривают жертву, чтобы она перевела свои деньги на счет мошенника.

Если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя, добавил заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. Опасность в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.

Появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, считает технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. По его словам, наибольший ущерб наносят профессиональные телефонные мошенники. Бот может оказаться полезен в поимке мошенников, отметил Кондрашин, его разработчики, например, могут фиксировать всех участников разговора. Если разработчики пойдут на контакт с правоохранительными органами, то у последних окажутся реальные номера телефонов злоумышленников.

Между тем подмену номера используют не только мошенники, но и вполне легальный бизнес — спрос на подобные сервисы вырос в 2020 году на фоне популярности онлайн-заказов и доставки, сообщил ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко. По его словам, подмена номера стала необходимым инструментом для любой компании, желающей обезопасить своих клиентов и сотрудников от нежелательных звонков после оказания услуги.