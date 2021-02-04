Проблема мошеннических звонков гражданам от имени банков может быть решена за счет организации обмена данными между кредитными организациями и операторами связи, заявил директор РИЦ «СэйфНэт» НТИ, руководитель проекта ОСР АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Денис Кувиков. С помощью подмены номеров мошенники начали активно звонить гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживать у них информацию для хищения денег.

«Скорее всего, проблема мошеннических звонков от банков будет решена за счет организации обмена данными между банками и операторами связи для определения того, осуществлялся ли фактически тот или иной звонок клиенту», — сказал Кувиков.

Эксперт в связи с этим отметил, что мошенники уже достаточно давно и эффективно пользуются виртуальной телефонией. Так, по его словам, число мошеннических звонков в России за прошлый год выросло вдвое. Практические же меры защиты от такого рода мошенничества пока находятся на стадии согласований в составе специальной рабочей группы при Минцифры, заключил Кувиков.