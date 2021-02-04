Высокий суд Лондона оставил без удовлетворения ходатайство бизнесмена Вадима Беляева, требовавшего отсрочить взыскание с него 900 млн долларов в пользу банка «Траст» в рамках дела о мошенничестве бывших владельцев финансовой организации.



Постановление о выплате банку «Траст» Высокий суд Лондона вынес в январе 2020 года. Ответчиками по иску помимо Беляева были заявлены Илья Юров и Николай Фетисов.

Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. К оздоровлению банка было привлечено АО «Открытие Холдинг». В феврале 2016 года активы бывших совладельцев проблемного банка по решению Лондонского суда были арестованы, в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие холдинга», вошедшего в наблюдательный совет «Траста».

Юров, Фетисов и Беляев подозревались в выведении денег из банка за счет выдачи кредитов подконтрольным им офшорным компаниям. Соответственно, деньги в виде займов, по утверждению представителей «Траста», через подставные фирмы переводились на персональные счета при участии некоего Бенедикта Ворслей, с которым в ноябре 2015 года было заключено соглашение об урегулировании претензий и который оказывал содействие российскому банку.

Стоимость проведенной санации банка «Траст» оценивается примерно в 127 млрд рублей.

Между тем банк рассчитывает получить в Соединенных Штатах информацию, которая способствовала бы поиску активов, на которые можно обратить взыскание во исполнение постановления Высокого суда Лондона.

В январе этого года Федеральный суд штата Коннектикут дал разрешение «Трасту» запросить интересующую его информацию у оружейной компании Connecticut Shotgun ManufacturingCompany, а также нескольких финансовых организациях, среди которых Wells Fargo Bank, Summit Investment Management Ltd., Bank of America и People's United Bank.

Кроме того, исковое заявление к Беляеву, проживающему в США под фамилией Вольфсон, в конце августа 2020 года было подано в Верховный суд Нью-Йорка. Банк «ФК Открытие» и банк «Траст» заявили, что Беляев являлся руководителем мошеннической схемы вывода из структур банка активов. Бизнесмен, в свою очередь, расценивает предъявленные ему претензии как попытку «возложить проблемы с ликвидностью банка на всех и каждого, возможно, как-то связанных с его собственностью или управлением, независимо от фактов».