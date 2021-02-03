В резком росте инфляции в 2020 году виноваты ослабевший рубль, скачок цен на продукты питания, плохой урожай, пишут «Известия» , ссылаясь на начальника отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимира Бессонова. По его словам, других значительных факторов нет. Инфляция сохранится в пределах обозначенного Центробанком — 4%. Четкая тенденция — оживление мировой экономики.

Ранее Центробанк опубликовал доклад со своим прогнозом. Согласно бюллетеню, пик инфляции придется на февраль. Во II квартале 2021 года инфляция пойдет на спад, так как расчет будет производиться по сравнению с высокими показателями инфляции на фоне коронавируса — это ЦБ назвал эффектом высокой базы. Прогноз ЦБ: по итогам 2021 года инфляция составит 3,5-4%. В Минэкономразвития признали меры правительства в области регулирования цен на группы социально важных товаров эффективными. Инфляцию удалось сдерживать на уровне 0,2% в течение двух недель в январе 2021 года. Министерство предупредило о пике инфляции в скором будущем, затем темпы снизятся благодаря созданному сейчас так называемому эффекту низкой базы.

По словам управляющего партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, в расчетах Минэкономразвития и Центробанка нет противоречий.МЭР исходит из эффекта низкой базы, который наблюдался в первые два месяца прошлого года. По инерции в марте и апреле, во время самых жестких ограничений, показатели инфляции также были низкими, а в мае, и до конца 2020 года наблюдался резкий рост инфляции — об этом эффекте высокой базы и говорится в бюллетене ЦБ.

Фактическая инфляция уже опережает по темпам прогнозированные 4%, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Динамика роста инфляции сохранится и в феврале. Основные причины повышения инфляции: индексация тарифов и акцизов, рост цен на продукты питания, а также на непродовольственные товары на фоне слабого рубля. По словам эксперта, на росте цен скажется рубль: на начало февраля 2021 года он упал по отношению к доллару еще на 3–4% по сравнению с декабрем 2020 года. Если это продолжится, падение курса переложат в цену товаров. Продолжается рост цен на зерно, растут транспортные тарифы на перевозку, стоимость нефти и базового сырья растет, а значит, эти повышения также оплатят конечные потребители. Также стоит забывать о геополитических рисках и новых санкциях, отметил Гришунин. Прогноз инфляции, сделанный специалистами НРА — 4,5-5% по итогам 2021 года, в пессимистичном варианте — 5,5–6,5%.

Как отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, темпы прироста потребительских цен февраль к февралю прошлого года составят 5,3–5,4%. Риски более быстрого роста цен в феврале на данный момент несколько повышены, но ожидается, что фактическая цифра будет близко к нормальному диапазону. В таком случае в среднегодовом выражении инфляция будет в диапазоне 4,5–5%, а к концу года снизится до 3,5–3,9%, уверен эксперт. По оценке Куликова, рубль окрепнет и эффект переноса валютного курса не разгонит инфляцию.