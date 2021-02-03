Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам прошлого года составила 624 млн евро против убытка в 5,265 млрд евро в 2019-м, следует из отчетности кредитной организации.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, достигла 495 млн евро против убытка в 5,39 млрд евро годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 евро. Выручка выросла на 4% — до 24,028 млрд евро.

Чистая прибыль Deutsche Bank за IV квартал достигла 189 млн евро против убытка в 1,483 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 147 млн евро. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала — 0,07 евро. Выручка за этот период выросла на 2% — до 5,453 млрд евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Штат банка по состоянию на конец 2019 года составлял около 87,6 тыс. человек.