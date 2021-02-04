ЦБ РФ облегчит банкам возможность перехода в статус расчетных небанковских кредитных организаций. Это предусматривается инструкцией («О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением»), проект которой подготовил регулятор, следует из его сообщения.

Проект инструкции Банка России предполагает, что для РНКО из расчета обязательных нормативов будут исключены операции, совершенные организацией ранее в статусе банка. Это позволит РНКО завершить такие операции без нарушения установленных нормативов.

Кроме того, для всех РНКО из-под действия нормативов, запрещающих проведение непрофильных операций, будет выведена хозяйственная деятельность (в объеме, необходимом для ее осуществления).



Напомним, в январе этого года свой статус сменил на расчетную небанковскую кредитную организацию банк «Металлург». В этой связи он утратил право на работу со средствами физических лиц и был исключен из системы страхования вкладов.