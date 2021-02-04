Банк России намерен создать условия для развития рынка «зеленых» и социальных облигаций , «зеленой» ипотеки , а также способствовать адаптации участников финансового рынка к климатическим рискам. Как указано в сообщении регулятора, координацией подготовки конкретных предложений по направлениям устойчивого развития будет заниматься специальная рабочая группа, которая создана в ЦБ.

«Инфраструктура «зеленого» и социального финансирования формируется сейчас во всем мире, мы тоже приступили к этой работе. Будем ее вести вместе с участниками рынка, экспертным и научным сообществом, институтами развития, профильными ведомствами. Это новое направление, когда по сути инвестор участвует в изменении экономики, экологических и социальных проектах, которые уменьшают негативное воздействие на окружающую среду», — отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Вопросы экологического развития и борьбы с климатическими изменениями в течение последних лет включены в повестку регуляторов многих стран, они также находятся в зоне внимания Банка России, подчеркивается в сообщении. Так, возможность выпуска «зеленых» и социальных облигаций предусмотрена новыми стандартами эмиссии, опубликованными регулятором. На площадке Московской биржи уже действует сектор устойчивого развития для облигаций, направленных на финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. ЦБ также подготовил рекомендации по ответственному инвестированию , которые адресованы институциональным инвесторам.

Кроме того, Центробанк совместно с Министерством экономического развития и «ВЭБ.РФ» участвует в разработке критериев для определения проектов устойчивого развития и в формировании методической базы, на основе которой можно будет верифицировать «зеленые» инструменты. В настоящее время регулятор проводит оценку системных рисков для экономики и финансового рынка, связанных с изменением климата и реализацией зарубежными странами климатической повестки.



Рабочая группа будет регулярно информировать рынок о результатах своей деятельности и реализации проектов устойчивого развития.